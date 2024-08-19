Жители западного округа Москвы собрали помощь для эвакуированных из Курска

Фото: Александра Денисова

Гуманитарную помощь от группы волонтеров и общественного совета ЗАО получили более 100 детей и 30 взрослых из Курска, которые сейчас находятся в пункте временного размещения в Подмосковье.

Гумгруз сопровождал член общественного совета ЗАО Родион Газманов. Он приехал в пансионат "Сосновый бор", чтобы пообщаться с покинувшими родные дома людьми. Москвичи за несколько дней собрали для нуждающихся одежду, обувь, бытовую химию, игрушки, а также канцелярию и прочие необходимые вещи.

"Сегодня вся страна объединилась, чтобы помочь Курску. И тем жителям, которых эвакуировали подальше от опасности. И тем, кто остался. Наша общая задача – обеспечить людей необходимыми продуктами и вещами, но в первую очередь окружить вниманием и теплом. Чтобы они знали, что их не оставят один на один с бедой", – отметил Газманов.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там был введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Сейчас российские силы держат ситуацию под контролем. Общие потери ВСУ за почти две недели боев на курском направлении составили уже до 3 800 военнослужащих и 54 танка.