Москвичи перевели в Курскую область 4 млн рублей через сайт "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи перевели более 4 миллионов рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области через сайт "Миллион призов". Прием пожертвований организовали при поддержке российского Красного Креста, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Горожане могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю, число переводов неограниченно. Москвичи могут направить городские и призовые баллы.

Городские баллы программы лояльности выдаются за участие в проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей" и других. Призовые баллы получаются в акции #ВыбираемВместе.

Для помощи Курской области на сайте "Миллион призов" необходимо перейти в раздел "Поощрения", нажать на категорию "Благотворительность", зайти в карточку благотворительной организации и перевести баллы в адрес Красного Креста.

Организация занимается поддержкой многодетных и малоимущих семей, одиноких пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей с заболеваниями, мигрантов, беженцев и пострадавших при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Между тем Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов. По словам Сергея Собянина, столичные медицинские работники продолжают оказывать помощь как поступившим в московские стационары, так и непосредственно пострадавшим на территории Курской области.

Кроме того, в регион отправился второй гуманитарный конвой от Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". Всего было собрано несколько тонн помощи, куда вошли сезонная одежда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника, лекарства, предметы личной гигиены и игрушки.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО. С 14 августа режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области.

По последним данным, в Курской области погибли как минимум 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Согласно информации на 13 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.

