Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

В Курской области из-за атак ВСУ погибли 12 человек. Ранены 121 человек, в том числе 10 детей. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании по ситуации в Курской области.

По словам губернатора, в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В настоящее время под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Остается неизвестной судьба порядка двух тысяч человек.

Из приграничных районов Курской области на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей. Сейчас оперативная обстановка остается сложной. В области выкопано 40 из 46 километров противотанкового РВА для защиты от ВСУ. По заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.