Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Власти во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организовали систему оказания помощи вынужденным переселенцам. Смирнов провел встречу с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым, в рамках которой они обсудили важнейшие направления этой работы.

По его словам, в Курске развернули гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов. Так, Народный фронт Ростова-на-Дону передал более тысячи продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области передал 3,6 тысячи продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнеры Народного фронта передали выше 100 тонн продуктов, волонтеры уже загрузили их на склад. В течение дня ожидается еще не менее пяти поставок – это порядка 100 тонн продуктов долгосрочного хранения.

Дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства, добавил врио губернатора. Он рассказал, что на встрече также обсудили взаимодействие по организации вывоза местных жителей из опасной зоны. Было решено принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей.

"Те, кто хочет помочь людям, переселившимся в пункты временного размещения, и передать вещи, средства гигиены и продукты питания, за дополнительной информацией могут обратиться по телефонам 52-65-74, 52-65-76, 22-72-41. Продолжаю держать ситуацию на контроле", – заключил Смирнов.

В свою очередь, глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил ТАСС, что обстановка там сложная. По его словам, людей эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей. По большей части там остались пожилые люди.

"Есть сложности, потому что просто небезопасно. Потому что мы в первую очередь подвергаем риску тех людей, которых вывозим. Поэтому как только более-менее есть понимание, что какое-то затишье, тогда мы работаем, вывозим", – сказал он.

Обстановка на территории Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Кроме того, в регионе установили федеральный уровень реагирования.

Накануне Смирнов поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую президент оказывает региону. Также, по его словам, постоянную поддержку региону оказывают премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, практически все регионы страны помогают эвакуировать население.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

В свою очередь, украинские формирования потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

