Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России при помощи авиации, ракетных войск и артиллерии не допустили продвижения украинских военных на российскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На данный момент российская армия вместе с пограничными службами продолжает ликвидировать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, рядом с границей между Россией и Украиной. ВС РФ удалось нанести огневое поражение по резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Потери Вооруженных сил Украины в районе Курской области за последние сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, 12 "Козаков", два "Страйкера", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, российским военным удалось ликвидировать две самоходные огневые установки ЗРК "Бук М1", систему разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Около 300 боевиков ВСУ пересекли границу Курской области накануне, 6 августа. В результате между украинской ДРГ и ВС РФ произошли столкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Позже противник отступил на свою территорию.

В результате массированных атак ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. В основном пострадавшие проживают в Суджанском и Кореневском районах. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме.

Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.

