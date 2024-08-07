Власти Курской области предупредили о фейке с врио губернатора Смирновым

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Власти Курской области предупредили население региона о распространении фейкового видео с врио губернатора Алексеем Смирновым. На этих кадрах он якобы призывает мужчин прийти в военкоматы, сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал правительства области.

Украинские службы добавили к "обращению" главы российского региона ненастоящую звуковую дорожку, прибегнув к использованию нейросетей.

"Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!" – говорится в предупреждении властей региона.

Ранее жителям Курчатова и Курчатовского района Курской области, где находится Курская АЭС, поступали ложные звонки о скором захвате станции. Утверждалось, что они якобы осуществлялись представителями российских властей. Однако в региональном правительстве подчеркнули, что на самом деле обзвон вели сотрудники украинских спецслужб.

Около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области 6 августа. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Смирнов перевел экстренные службы области на усиленный режим работы.

Позже украинская ДРГ отступила на свою территорию после огневых ударов артиллерии, армейской авиации и ударных дронов.

В результате атак ВСУ, которые осуществлялись на протяжении всего дня, ранения получили 28 человек. В их числе оказались сотрудники скорой медицинской помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.