Жителям Курской области начали поступать ложные звонки о скором захвате Курской АЭС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Жителям Курчатова и Курчатовского района Курской области, где находится Курская АЭС, начали поступать ложные звонки о скором захвате станции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти области опровергли эту информацию и призывы к эвакуации.

При этом во время звонков утверждается, что они якобы поступают от российских властей. Однако представители регионального правительства подчеркнули, что на самом деле обзвон ведут сотрудники украинских спецслужб, в частности ЦИПсО.

Ранее пограничная служба ФСБ России отразила вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области. Атаке подверглись приграничные населенные пункты области.

Также утром 6 августа пограничники совместно с формированиями ВС РФ не допустили прорыв украинских войск в Суджанский и Кореневский районы области.