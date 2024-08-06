Пограничники и ВС РФ не допустили прорыв ВСУ в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пограничная служба ФСБ России и формирования ВС РФ не допустили прорыв бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Информация о попытках украинских военных прорваться на российскую территорию поступила из Суджанского и Кореневского районов, уточнил он.

"Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", – подчеркнул Смирнов.

Он также обратился к жителям региона с призывом сохранять бдительность и сообщать о вызывающих подозрение людях, оставленных предметах и замеченных беспилотниках по номеру 112.

Ранее из-за атаки украинского дрона на город Суджа в Курской области пострадали пять человек, среди которых оказалось трое детей. Кроме того, в результате обстрела были сильно повреждены несколько жилых домов.

Еще два жителя региона пострадали из-за удара беспилотника по легковому автомобилю на станции Глушково Глушковского района. Раненых доставили в районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь.