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06 августа, 09:12

Происшествия

ПВО РФ сбила 22 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО за утро 6 августа уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Курской и Белгородской областей, сообщило министерство обороны России в телеграм-канале.

Представители ведомства назвали запуск дронов попыткой украинских военных совершить террористические атаки по объектам, расположенным на российской территории.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и 9 украинских БПЛА над территорией Белгородской области", – уточняется в публикации.

В результате ночного обстрела ВСУ Суджи в Курской области пострадали пять человек, включая троих детей. Получивших ранения доставили в Суджанскую районную больницу.

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