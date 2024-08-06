Два реактивных БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два реактивных БПЛА самолетного типа были уничтожены силами ПВО в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 6 августа три украинских беспилотника были сбиты в Курской области. Тогда также обошлось без пострадавших.

До этого часть города Шебекино в Белгородской области осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.