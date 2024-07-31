Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", – поделился он в видеообращении.

Ранее Гладков сообщил, что в городе Шебекино в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Из-за этого часть города осталась без света.

До этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем.

Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

