31 июля, 06:42Происшествия
Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", – поделился он в видеообращении.
Ранее Гладков сообщил, что в городе Шебекино в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Из-за этого часть города осталась без света.
До этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем.
Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.