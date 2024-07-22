Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Фото: 123RF/semiglass

Село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись воздушным атакам со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы Белгородской области, в Устинке дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал его водитель. Мужчину с контузией и осколочными ранениями головы и плеча доставили в больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, город Шебекино подвергся повторному обстрелу украинской стороны. После прямого попадания снаряда загорелся один из частных домов, внутри находилась 87-летняя женщина. Сотрудники ПСЧ спасли ее и передали бригаде скорой помощи. Медики после осмотра не обнаружили у женщины травм, однако все равно доставили ее в больницу для стабилизации состояния.

Различные ранения получил еще один мирный житель. Врачи скорой помощи оказали ему медпомощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался.

Также пожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего после обстрела. Огонь распространился на кровле дома по площади 72 квадратных метра. Кроме того, при атаке было повреждено остекление в одном многоквартирном доме.

Ранее женщина погибла в результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонской области. Также два человека пострадали. Удары были нанесены по населенным пунктам в Голопристанском и Алешкинском округах.

Еще два мирных жителя пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников в Курске. Они получили ранения и ожоги после падения обломков на улице Дружининской. Им оказали медицинскую помощь на месте.