21 июля, 16:59Происшествия
Сальдо заявил, что из-за обстрела в Херсонской области погибла женщина
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонской области погибла женщина. Еще два человека ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, удары нанесли по населенным пунктам в Голопристанском и Алешкинском округах. В Черноморском селе ракета попала в частный дом, из-за чего погибла женщина 1974 года рождения, еще одна получила ранения.
Сальдо дополнил, что дрон Вооруженных формирований Украины (ВФУ) ударил по жилому дому в селе Костогрызово. В результате ранена одна местная жительница. Женщину доставили в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног, заключил губернатор.
20 июля в Костогрызово уничтожили три жилых дома в результате атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". После обстрела здания загорелись, а когда прибыли пожарные, над их машиной стал кружить дрон, отметил Сальдо.
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