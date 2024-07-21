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Украинская армия потеряла в результате боевых действий в Крынках более пяти тысяч бойцов. Такими данными поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать. Тут уже можно прикинуть, что там (потери. – Прим. ред.) больше пяти тысяч", – цитирует Лебедева ТАСС.

Иностранные СМИ сообщали, что военная операция в Крынках казалась солдатам ВСУ бессмысленной и жестокой, а попытки украинских формирований организовать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально считались спорными.

Согласно информации журналистов, более 780 военнослужащих ВСУ официально пропали без вести в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Около 262 погибших смогли оттуда эвакуировать.