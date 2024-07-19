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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя подконтрольной украинской армии территории региона.

Он пояснил, что формирования ВСУ переводят ближе к селу Гроховатка, за реку Оскол. При этом первыми линию боевого соприкосновения покинули представители Службы безопасности Украины (СБУ).

"Все, кого насильно подселяли ко мне в дом, уже погибли", – отметил собеседник СМИ.

В конце июня Владимир Путин заявлял, что у России нет цели подходить к Харькову. Однако президент РФ отметил, что попытки выдавить российских военных с данного направления приведут к потерям в рядах украинских войск.

Вместе с тем Россия не планировала взятие Харькова, подчеркивал до этого глава государства. Операцию ВС РФ, которая проводилась на данном направлении, президент объяснил необходимостью создания санитарной зоны.