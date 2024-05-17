Путин заявил, что планов взятия Харькова нет

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Планов взятия Харькова сейчас нет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает RT.

Президент РФ отметил, что российские военные каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. Они ежедневно двигаются строго по плану, уточнил российский лидер.

Путин связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны. И вина за это лежит на Украине, которая обстреливала приграничные районы, в том числе Белгород, подчеркнул он.

"Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", – сказал глава государства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский указал на возможную потерю контроля над Харьковом. Из-за этого он начал требовать от западных стран новый пакет вооружения – две системы Patriot. Однако, по его словам, РФ не сможет захватить Харьков, если украинские власти получат противовоздушные комплексы обороны.