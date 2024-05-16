Guargian: Лондон предупреждал Украину о наступлении ВС России в Харьковской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Военная разведка Великобритании предупреждала Киев о вероятном наступлении российской армии в Харьковской области. Об этом сообщает британская газета Guardian.

При этом в материале также сказано, что иные страны Запада прогнозировали возможное наступление ВС РФ в Харьковской области, но ВСУ должным образом не подготовились к нему.

"Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать", – сказано в сообщении.

Издание предположило, что в этом районе линии обороны Украины были или совсем тонкими, или вовсе отсутствовали.

Ранее Зеленский указал на возможную потерю контроля над Харьковом, из-за чего начал требовать от Запада новый пакет вооружения, а конкретно две системы Patriot.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев расценил визит украинского президента в Харьков как прощальный.

