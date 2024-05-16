ВС РФ ракетным ударом "Искандера" уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" ликвидировали штаб 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что из-за этого удара украинская сторона потеряла около 50 военнослужащих. Также был уничтожен склад с боекомплектом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указывал на возможную потерю контроля над Харьковом. В связи с этим украинский лидер потребовал от Запада новый пакет вооружения. Зеленский заявлял, что Россия не сможет захватить Харьков, если украинские власти получат противовоздушные комплексы обороны.

