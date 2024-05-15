США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

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США и Киев детально и в срочном порядке обсуждают возможность размещения систем ПВО Patriot на Украине. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

По его словам, США уделяют большое внимание данным комплексам и другим системам противовоздушной обороны.

"Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов", – заявил Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Госсекретарь США добавил, что американские власти собираются обеспечить Киев всем необходимым, чтобы Украина вышла победителем в конфликте с Россией. При этом Штаты дают Киеву самому принимать решения касательно боевых действий.

На этой же конференции Блинкен заявил, что США собираются выделить Украине дополнительно два миллиарда военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. По его словам, средства фонда поделят на три части: первая пойдет на предоставление Киеву вооружений "в кратчайшие сроки", вторую направят на восстановление и модернизацию украинского военно-промышленного комплекса, а третью – на приобретение военной техники у других стран.