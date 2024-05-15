США выделят Украине дополнительно 2 млрд долларов на военные нужды

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США собираются выделить Украине дополнительно два миллиарда военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, средства фонда поделят на три части: первая пойдет на предоставление Киеву вооружений "в кратчайшие сроки", вторую направят на восстановление и модернизацию украинского военно-промышленного комплекса, а третью – на приобретение военной техники у других стран.

Он также сообщил, что Вашингтон и Киев подпишут двусторонний договор по безопасности в течение нескольких недель.

В то же время, по его словам, Штаты по-прежнему не дают Украине возможности и не стимулируют наносить удары за пределами своей территории.

14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя и воздействие нового пакета помощи, выделенного Вашингтоном.

Госсекретарь, помимо обсуждения ситуации на фронте и поставок США, также вновь подчеркнул приверженность Вашингтона продолжать оказание помощи Киеву в конфликте.

