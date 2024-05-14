Reuters: Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений изменит ситуацию

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что новый пакет вооружений, одобренный Вашингтоном, уже прибывает, передает Reuters.

Блинкен отметил, что будет направлено больше средств вооружения, что изменит ситуацию. Госсекретарь Штатов заявил, что США хотят, чтобы со временем Украина стала самостоятельной в экономическом, военном и демократическом отношениях.

14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить с президентом Украины ситуацию на поле боя и воздействие нового пакета помощи, выделенного Вашингтоном. Госсекретарь, помимо обсуждения ситуации на фронте и поставок США, также вновь подчеркнет приверженность Вашингтона продолжать оказание помощи Киеву в конфликте.