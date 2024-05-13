Галущенко: энергосистеме Украины нанесен самый сильный ущерб с начала конфликта

Фото: Ukrainian Emergency Service via AP

Энергосистеме Украины в этом году был нанесен самый серьезный ущерб с начала конфликта. Об этом сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко министру развития ФРГ Свенье Шульце.

"Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами ущерб намного больше", – уточнил Галущенко, чье выступление демонстрировалось в прямом эфире телеканала ARD в соцсети Х.

Он также заявил, что в ходе последних атак Украина осталась без электростанций, генерирующих до 8 гигаватт энергии. Как он утверждает, это колоссальный показатель, так как зимой, например, в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.

Ранее глава нацкомпании Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что в случае увеличения дефицита в энергосистеме на Украине могут ввести графики почасовых отключений света для всех потребителей.

До этого он утверждал, что электроэнергия, импортируемая Украиной из Европы, не способна полностью покрыть имеющийся в стране дефицит. По его словам, на Украине пострадало "много важных электростанций", а также две гидроэлектростанции, на восстановление которых может потребоваться до года и более.

