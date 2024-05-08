Импорт электроэнергии из Европы не покрывает дефицит в энергосистеме Украины

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Электроэнергия, импортируемая Украиной из Европы, не способна полностью покрыть имеющийся в стране дефицит. Об заявил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Достаточно существенной является потеря генерации, настолько существенной, что даже импорт электроэнергии из Европы не способен полностью покрыть дефицит, который образовался в нашей энергосистеме", – приводит его слова ТАСС.

Кудрицкий отметил, что на Украине пострадало "много важных электростанций", а также две гидроэлектростанции. Он считает, что для восстановления поврежденных объектов потребуется от нескольких дней до года и более.

Глава "Укрэнерго" также призвал население экономить электроэнергию, особенно в часы ее наибольшего потребления.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что на территории Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей из-за взрывов были повреждены различные объекты генерации и передачи электроэнергии. Также урон получили три теплоэлектростанции, добавляли в украинском энергохолдинге ДТЭК.