В Москве за десять месяцев построили и реконструировали 20 городских объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве с января по октябрь 2026 года возвели и реконструировали 20 объектов общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Работы проводились за счет городского бюджета. Среди объектов – Центральный московский ипподром, картинная галерея Василия Нестеренко, школы, детские сады, корпуса больниц и поликлиник, культурно-досуговый центр со школой искусств, а также отделение полиции. Все здания оснастили современным оборудованием.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объекты появились в восьми административных округах столицы, в том числе в Троицком и Новомосковском.

Одним из крупнейших проектов стала комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома, завершившаяся в этом году.

Главный корпус, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, отреставрировали: укрепили фундамент, восстановили кирпичную кладку, заменили инженерные системы и привели в порядок декоративные элементы фасада и интерьеров. На территории также построили конный двор с конюшнями и ветеринарным блоком, а также стадион с зоной состязаний. Кроме того, там обустроили пространство для прогулок и отдыха.

В Бутырском районе возвели здание картинной галереи Василия Нестеренко площадью 5,4 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрели выставочные и административно-хозяйственные помещения, фондохранилище и реставрационные мастерские.

В Печатниках построили культурно-спортивный центр площадью около 2 тысяч квадратных метров. Там оборудовали помещения для секций, кружков и студий, а также для проведения культурных и спортивных мероприятий и мастер-классов.

В Лосиноостровском районе по программе "Безопасный город" возвели четырехэтажное здание отдела полиции площадью более 6 тысяч квадратных метров. В нем создали условия для работы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Северном административном округе Москвы по программе реновации построят 19 жилых комплексов общей площадью квартир более 437 тысяч квадратных метров. Новостройки возведут в семи районах округа, больше всего домов появится в Тимирязевском и Бескудниковском.

Всего в новых домах предусмотрено более семи тысяч квартир, из них 73 адаптируют для маломобильных жильцов. За ходом строительства следит столичный комитет государственного строительного надзора, на площадках провели 90 выездных проверок.