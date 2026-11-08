08 ноября, 18:24Происшествия
Обломки БПЛА повредили трансформатор на электроподстанции в Ростовской области
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Трансформатор на электроподстанции "Сулин" в Миллеровском районе Ростовской области загорелся после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате произошло отключение электроэнергии в сельских поселениях – Сулинское, Волошинское, Титовское. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы, после завершения их работы энергетики приступят к восстановлению электроснабжения.
Кроме того, в ходе отражения воздушной атаки в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожили вражеские БПЛА, уточнил губернатор.
Ранее в селе Первомайское украинский беспилотник ударил по трактору, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Он скончался до прибытия врачей. Губернатор Александр Хинштейн заявил, что родным погибшего окажут помощь.