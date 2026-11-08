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08 ноября, 15:06

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Синоптик Тишковец: выпавший в Москве снег растаял, метеорологическая зима откладывается

Синоптик рассказал, что зима в столичном регионе не придет в срок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Выпавший в Москве вечером 7 ноября снег растаял, а погоду во второй декаде ноября будет определять глубокая осень, поэтому зима не придет в срок. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, на следующей неделе, когда по многолетним наблюдениям наступает метеорологическая зима, смены климатических сезонов не произойдет: среднесуточная температура устойчиво превысит 0 градусов, и метеорологическая осень продолжится. Потепление начнется с 8 ноября, днем воздух прогреется до 3–5 градусов тепла.

"В Москве устойчивый переход через 0 в сторону отрицательных значений за последние 30 лет сдвинулся с 10-го на 14-ое ноября", – написал синоптик.

В ночь на понедельник, 9 ноября, Центральная Россия останется под воздействием теплого атмосферного фронта: минимальная температура ожидается не ниже 1–4 градусов тепла, днем поднимется до 4–7 градусов тепла. Во вторник, 10 ноября, ожидается 3–6 градусов тепла. Самая прохладная ночь прогнозируется во второй половине недели, в ночь на 11-е число, когда на дорогах возможна слабая гололедица.

Во второй половине семидневки погода испортится. В четверг, 12 ноября, Центральную Россию накроет фронт окклюзии, связанный с ложбиной североатлантического циклона: сначала будет наблюдаться сухой колючий снег, затем мокрый и тяжелый, а днем пройдет слякотный дождь. В сумерках ожидается минус 1 – плюс 2 градуса, после полудня – от 1 до 4 градусов тепла.

В пятницу, 13 ноября, в столице пройдут ливни, за сутки на каждый квадратный метр прольется до 12 литров воды. Ветер по шкале Бофорта сорвется в семибалльный шторм с порывами до 15 метров в секунду. Барометры рухнут на 11 единиц – до 736 миллиметров ртутного столба. При этом дневная температура будет ползти вверх до 4–7 градусов тепла.

В субботу, 14 ноября, с северо-запада прорвется холодный фронт, за которым ожидается новая порция сильных ливней, переходящих в заряды мокрого снега, – ожидается еще до 16 миллиметров осадков.

За сутки, с 09:00 13 ноября до 09:00 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы. Температура в течение суток составит от 1 до 4 градусов тепла, снова может появиться символический снежный покров не более 1 сантиметра, который опять растает.

В воскресенье, 15 ноября, погода наладится: после обеда ожидается 2–5 градуса тепла, что выше климатической нормы.

"Метеозима откладывается, устойчивого снежного покрова пока не будет, предзимье уступит осени", – заключил Тишковец.

Настоящая русская зима наступит в Москве лишь в декабре. До конца ноября снег еще неоднократно будет выпадать, однако каждый раз это будет лишь временное похолодание без формирования устойчивого снежного покрова.

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