Наталья Сергунина: в парке "Зарядье" пройдет выставка к 160-летию Василия Кандинского

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

4 декабря в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется экспозиция "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук". Она продлится до мая 2027 года и станет частью цикла масштабных международных и национальных выставочных проектов столичного департамента культуры, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Выставка познакомит посетителей с творчеством двух признанных мастеров авангардного искусства начала ХХ века. Ее приурочат к 160-летию со дня рождения Василия Кандинского", – рассказала Сергунина.

Аудитории представят известные картины художника, среди которых "Всадник. Георгий Победоносец", "Зимний день. Смоленский бульвар", "Беспредметное". Кроме того, гости смогут узнать о том, как Александр Скрябин создавал свою симфоническую поэму "Прометей", прочитать архивные записи и увидеть его личные вещи. В следующем году будет отмечаться 155-летие со дня рождения этого знаменитого композитора.

Важными элементами экспозиции будут мультимедийные инсталляции и интерактивные решения. Например, благодаря им желающие услышат, как звучат произведения Кандинского в исполнении современных композиторов и искусственного интеллекта.

По словам Сергуниной, экспонаты для выставки привезут из разных регионов нашей страны. Их предоставят Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, а также частные коллекционеры.

Цикл международных и национальных межмузейных проектов стартовал в 2025 году. Его открыла экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ, которую посетили свыше 330 тысяч человек. Гости увидели работы Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Валентина Серова и Ильи Репина, а еще шедевры иконописи мастеров московской школы, созданные Андреем Рублевым, Даниилом Черным и Симоном Ушаковым.

В рамках цикла в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" представили проект "Индия. Ткань времени" с коллекцией тканей и костюмов Национального музея ремесел в Дели. Помимо этого, в Государственном историческом музее запланирована выставка "Терракотовые воины. Хранители вечности". Для нее из Китая в Москву привезут подлинные терракотовые скульптуры воинов из мавзолея императора Цинь Шихуанди, входящие в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также бронзовое оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры – III век нашей эры).

С 9 по 15 ноября в Москве пройдет очередная акция "Московская музейная неделя". В сервисе "Мосбилет" подготовили подборку музеев, выставок и экспозиций, которые можно будет посетить бесплатно в течение этой недели.

Акция охватывает музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные столичному департаменту культуры. Каждую третью неделю месяца у участвующих в ней учреждений есть день бесплатного посещения. Для входа необходимо заранее оформить электронный билет.

