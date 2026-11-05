"Мосбилет" подготовил подборку музеев и выставок к Московской музейной неделе в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 9 по 15 ноября в Москве пройдет очередная акция "Московская музейная неделя". В сервисе "Мосбилет" подготовили подборку музеев, выставок и экспозиций, которые можно будет посетить бесплатно в течение этой недели, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Акция охватывает музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные столичному департаменту культуры. Каждую третью неделю месяца у участвующих в ней учреждений есть день бесплатного посещения. Для входа необходимо заранее оформить электронный билет на сайте или в сервисе "Мосбилет", авторизовавшись с помощью Mos ID.

Понедельник, 9 ноября

В первый день музейной недели можно бесплатно посетить основную экспозицию музея-панорамы "Бородинская битва". Главный экспонат учреждения – панорама "Бородино", одна из крупнейших в мире. Ее длина составляет 115 метров, а высота – 15 метров.

Кроме того, до 19 ноября здесь работает выставка, посвященная графу Петру Коновницыну. В экспозиции представлен всего один предмет – миниатюрный портрет военачальника, созданный художником Петром Олениным в 1839 году, через 17 лет после смерти графа.

Во время Бородинского сражения Коновницын командовал 3-й пехотной дивизией. На портрете он изображен в генеральском мундире с золотым шитьем, эполетами и наградами. При этом работа не была парадным заказом или официальным изображением.

Ее создал бывший адъютант графа, поэтому портрет представляет собой личное свидетельство о военачальнике и обладает особой документальной ценностью. Долгое время произведение находилось в частных собраниях, а в 1974 году его передали музею.

Вторник, 10 ноября

В этот день бесплатный вход будет доступен в Музей Москвы на Зубовском бульваре. Его основная экспозиция "История Москвы" охватывает период от первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки до начала Великой Отечественной войны.

В залах представлено около 2,7 тысячи предметов: археологические находки, картины, фотографии, предметы быта и архитектурные детали. Многие экспонаты показывают впервые. Над созданием экспозиции работали археологи, историки, дизайнеры и сценаристы. Благодаря инфографике, картам и макетам посетители могут познакомиться с историей столицы не только через музейные предметы, но и с помощью наглядных материалов.

Также гости смогут осмотреть временные выставки. Одна из них посвящена итогам XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В шорт-лист вошли отдельные снимки и фотосерии молодых репортеров из 13 стран.

Еще один проект – "Ученые дамы. Наука без разрешения" – рассказывает о женщинах, которые добились успеха в традиционно считавшихся мужскими научных направлениях и повлияли на ход истории.

Экспозиция объединяет восемь тематических разделов – от физики до климатологии. В них представлены истории известных исследовательниц, в том числе Софьи Ковалевской и Зинаиды Ермольевой, а также современных ученых, чьи работы пока не получили широкой известности.

Среда, 11 ноября

Бесплатно посетить можно будет Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы.

В Доме-музее В. Л. Пушкина на Старой Басманной улице рассказывают о жизни и творчестве дяди великого поэта – Василия Львовича Пушкина. Он был известным стихотворцем начала XIX века, автором первых манифестов Карамзинской школы и поэмы "Опасный сосед", публикация которой стала литературной сенсацией в 1811 году.

Отдельное внимание музей уделяет отношениям Василия Львовича с племянником Александром Пушкиным. В коллекции представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мебель, предметы интерьера, а также книги XVIII – первой трети XIX века.

В главном здании музея на Пречистенке можно познакомиться с временной выставкой "Код Белинского", приуроченной к 215-летию со дня рождения литературного критика Виссариона Белинского.

Редкие документы, письма, первые издания и мультимедийные материалы рассказывают о том, как он формировал читательские вкусы, объяснял публике, что и зачем стоит читать, и выстраивал диалог с аудиторией. Статьи Белинского пользовались таким интересом, что их выхода ждали как сенсации.

Кроме того, здесь открыта выставка "Полководец", посвященная 190-летию одноименного стихотворения Александра Пушкина. Произведение было посвящено военному и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли.

Четверг, 12 ноября

В четверг посетителей ждет усадьба Кусково – бывшая загородная резиденция графов Шереметевых. Ее архитектурный ансамбль, регулярный французский парк, павильоны и дворец позволяют познакомиться с атмосферой загородной жизни XVIII века.

В Большой каменной оранжерее проходит выставка "Королевский Копенгаген". Здесь можно увидеть датский фарфор XVIII–XX веков, в том числе редкие предметы из музейных фондов и частных коллекций.

В отреставрированном Швейцарском домике открыта экспозиция "Граф С. Д. Шереметев: страницы жизни". Она знакомит с биографией последнего владельца усадьбы Сергея Дмитриевича Шереметева. Среди экспонатов – его личные вещи, фотографии и документы.

Еще одна выставка, "Кусковская ботаника", размещена на лоджии Итальянского домика. Она посвящена традициям оранжерейной культуры усадьбы в XVIII–XIX веках. В экспозицию вошли графические произведения, предметы декоративно-прикладного искусства с растительными мотивами и фарфоровые изделия в виде плодов.

Пятница, 13 ноября

В пятницу можно отправиться в Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени. Он расположен в камерном особняке в Щетининском переулке. В постоянной экспозиции представлены работы Василия Тропинина – одного из главных московских портретистов начала XIX века – и его современников.

Сейчас в музее также проходят две временные выставки. Первая, "Крепостные самородки. Между двух миров", посвящена судьбам талантливых людей, выходцев из крепостной среды. Посетители увидят живопись, графику и архивные документы, а среди героев проекта – художник Федор Рокотов и артистка Прасковья Ковалева-Жемчугова.

Вторая выставка, "Река. Море. Океан", создана совместно с Московским зоопарком. В ней академическая живопись Ивана Айвазовского и Исаака Левитана соседствует со скульптурными изображениями водных обитателей.

Суббота, 14 ноября

В субботу бесплатные экскурсии и экспозиции будут посвящены военной истории. В Государственном музее обороны Москвы посетители смогут проследить хронику битвы за столицу. Пять залов последовательно рассказывают о событиях от первых дней сражений и воздушных налетов до решительного контрнаступления советских войск.

Подлинные документы, фотографии и предметы быта помогают представить, как жили москвичи в 1941–1942 годах и что происходило в городе в этот период.

Еще одна площадка, которую можно посетить бесплатно, – Музей героев Советского Союза и России. Его экспозиция знакомит с историей звания, учрежденного в 1934 году, и подвигами людей разных эпох. Среди экспонатов – личные вещи, награды и элементы экипировки героев.

Воскресенье, 15 ноября

Завершить музейную неделю можно знакомством с современным искусством в галереях объединения "Выставочные залы Москвы". В этот день посетители смогут самостоятельно составить маршрут и побывать на нескольких выставках.

В галерее "Краснохолмская" проходит проект "Мозг. Искусство сознания". Его участники исследуют творчество через призму нейронаук и современных технологий. В экспозиции представлены произведения, в которых художественные образы создаются на основе данных и сигналов.

Галерея "Богородское" приглашает на выставку "Частоты 7.0. Против метода. Подходит все!". Она посвящена художественным экспериментам, отказу от привычных схем и поиску индивидуального языка в искусстве.

В галерее "Нагорная" открыта экспозиция "Форма и цвет: гармония растительного мира". В нее вошло более 230 произведений на ботаническую тематику – от графических работ до скульптур, в которых авторы передают особенности природных форм, листьев и лепестков.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки: "Казанова. Цветаева", "Нездешний вечер" и "Каменный ангел".