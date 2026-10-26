"Мосбилет" приглашает увидеть разные грани творчества Цветаевой в театрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Мосбилет" приглашает познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки, в которых ее произведения раскрываются через историю любви знаменитого авантюриста, воспоминания о поэтическом вечере и мистическую драму, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Казанова. Цветаева" в Театре имени Н. В. Гоголя

Постановка объединяет истории Марины Цветаевой и Джакомо Казановы – знаменитого покорителя женских сердец, ставшего героем ее пьес. В основу спектакля легли драматические произведения "Приключение" и "Феникс", а также дневники и заметки поэтессы за 1918–1919 годы.

В то время на улицах царили страх и беззаконие, а Цветаева жила с двумя детьми на чердаке, без мужа и работы. Несмотря на тяжелые обстоятельства, она продолжала писать о любви. В спектакле суровая повседневность начала XX века противопоставлена поэтическому миру Казановы и влюбленных в него женщин. Через это сопоставление создатели раскрывают мысль о том, что творчество способно поддержать человека даже в самые трудные периоды жизни.

"Нездешний вечер" в театре "Сфера"

В театре "Сфера" показывают новую редакцию спектакля Екатерины Еланской, поставленного в 1981 году. Его основой стали проза Марины Цветаевой и ее воспоминания о поэтическом вечере, который прошел в Петербурге в 1916 году. Для поэтессы это событие стало островком душевного тепла и поэзии в разгар войны, а воспоминания о нем сопровождали ее всю жизнь.

В прежней версии спектакля играли Евгений Киндинов, Александр Лазарев, Лилия Толмачева, Михаил Козаков и другие известные артисты. В 2013 году Александр Коршунов вернул постановку в репертуар "Сферы". Сегодня в ней участвуют как артисты театральной труппы, так и приглашенные актеры.

Атмосфера спектакля создается еще до начала действия: в фойе звучат песни Александра Вертинского, Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Одноименный автобиографический рассказ, на котором основана постановка, Цветаева написала в 1936 году в эмиграции и посвятила литератору и композитору Михаилу Кузмину.

"Каменный ангел" в "Школе драматического искусства"

Пьесу Марины Цветаевой "Каменный ангел" долгое время считали утраченной. Ее обнаружили лишь в середине 1960-х годов, причем некоторые исследователи полагали, что произведение невозможно поставить на сцене. Режиссер Игорь Яцко нашел способ передать особенности цветаевской поэтической речи, используя архитектуру зала "Глобус". Его трехуровневое пространство соответствует устройству мира, в котором разворачивается действие.

В начале спектакля зрители оказываются в средневековом городе у фонтана с каменным ангелом. К нему приходят девушки, чтобы рассказать о несчастной любви. Только Аврора говорит о счастливом чувстве – своей любви к самому ангелу.

Затем действие переносится в нижний, демонический мир, где Венера и Амур насылают на людей душевные страдания. Переход между пространствами становится частью сценического действия. В финале из-под купола появляется ангел во плоти и крови, чтобы рассеять морок и проводить душу Авроры к Богоматери.

В постановке Яцко продолжает развиваться идея "несценичного" поэтического слова, которой занимался основатель театра Анатолий Васильев. Драматическое действие дополняет музыкальная программа: в спектакле звучат колокола, клавесин, орган, лютня и тамбур-пайп. Музыка европейских композиторов XVI – начала XVII века становится самостоятельным выразительным элементом и помогает передать атмосферу произведения.

Между тем к культурно-образовательной акции "Ночь искусств" в Москве подготовили свыше 400 событий. Акция состоится в ночь с 3 на 4 ноября. Программа охватит свыше 120 площадок в разных районах города. Например, Театр кукол подготовил программу к 125-летию со дня рождения Сергея Образцова и 95-летию основания учреждения.