Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 10:43

Происшествия

Наводнение на Пхукете повредило дома и автомобили в районе пляжа Патонг

Фото: AP Photo/Phuket province's Public Relations Department

Поток воды с камнями, грунтом и грязью хлынул в квартал Нанай в районе пляжа Патонг на таиландском острове Пхукет, повредив жилые дома, магазины и автомобили. Об этом сообщил новостной портал Nation.

Инцидент произошел около 03:05 по местному времени 26 октября 2026 года (23:05 25 октября по московскому времени) после сильного ночного дождя. Как видно на опубликованных СМИ снимках, вода проникла в первые этажи домов и залила автомобили выше верхней кромки колес.

Также более легкие подтопления произошли в районах Чалонг, Тхаланг, Ченг Тхале, Равай, в административном центре провинции городе Пхукет.

Как рассказала РИА Новости проживающая на острове россиянка, в районе Ченг Тхале уровень воды в некоторых местах достиг 30 сантиметров. По ряду дорог из-за этого не могут проехать низкие машины.

Ранее наводнения из-за ливневых дождей произошли в австралийском штате Квинсленд. В некоторых местах всего за 3 часа выпало свыше 160 миллиметров осадков. Жителей ряда районов предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы дальнейшего подтопления.

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика