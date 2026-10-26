Наводнение на Пхукете повредило дома и автомобили в районе пляжа Патонг

Фото: AP Photo/Phuket province's Public Relations Department

Поток воды с камнями, грунтом и грязью хлынул в квартал Нанай в районе пляжа Патонг на таиландском острове Пхукет, повредив жилые дома, магазины и автомобили. Об этом сообщил новостной портал Nation.

Инцидент произошел около 03:05 по местному времени 26 октября 2026 года (23:05 25 октября по московскому времени) после сильного ночного дождя. Как видно на опубликованных СМИ снимках, вода проникла в первые этажи домов и залила автомобили выше верхней кромки колес.

Также более легкие подтопления произошли в районах Чалонг, Тхаланг, Ченг Тхале, Равай, в административном центре провинции городе Пхукет.

Как рассказала РИА Новости проживающая на острове россиянка, в районе Ченг Тхале уровень воды в некоторых местах достиг 30 сантиметров. По ряду дорог из-за этого не могут проехать низкие машины.

Ранее наводнения из-за ливневых дождей произошли в австралийском штате Квинсленд. В некоторых местах всего за 3 часа выпало свыше 160 миллиметров осадков. Жителей ряда районов предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы дальнейшего подтопления.

