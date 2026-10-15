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15 октября, 21:56

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Anadolu: число погибших из-за ливней в Стамбуле достигло 4 человек

Число погибших из-за ливней в Стамбуле выросло до 4 человек

Фото: ТАСС/AP/Emrah Gurel

Число погибших при ливнях в турецком Стамбуле увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило госагентство Anadolu.

По его данным, работавший на стройке школы в районе Бейкоз мужчина попытался опустошить колодец, который переполнился водой после дождей, однако он не удержал баланс и упал туда.

Мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти.

Дожди и ветер накрыли Стамбул ночью 14 октября. Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз.

Согласно прогнозам, ливни прекратятся только к концу недели. Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без необходимости.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что на фоне сильных дождей и подтоплений в отдельных районах Стамбула обращений за помощью от российских туристов не зафиксировано. Обстановка в гостиницах остается спокойной. Затопило районы, находящиеся далеко от главных туристических зон.

Российские туристы более 1,5 суток не могут вылететь в Москву из Стамбула

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