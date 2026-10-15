Турецкая актриса Оздемир застряла в съемочной студии из-за наводнения в Стамбуле

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Актриса Демет Оздемир, известная по сериалу "Ранняя пташка", оказалась заблокирована в съемочной студии в Стамбуле из-за сильного ливня. Об этом артистка рассказала в своем блоге.

По данным турецкого издания Milliyet Magazin, инцидент произошел на студии Phoenix в районе Аязага. В общей сложности там находились более 200 человек. Из-за сильных осадков вода поднялась до двух метров, в здании отключили электричество.

Вода залила первый этаж студии, где актриса работала вместе с коллегами. Съемочная группа укрылась на верхнем этаже и ждет помощи экстренных служб. Оздемир поблагодарила всех, кто ей звонил и писал, и отметила, что поддерживает связь со службами спасения.

"Надеемся, что, не теряя больше времени, мы сможем спасти меня, команду, с которой я работаю, и всех, кто оказался здесь заблокирован", – написала актриса.

Дожди и ветер накрыли Стамбул ночью 14 октября, в результате чего произошли подтопления. Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз. При этом обращений за помощью от российских туристов не зафиксировано.

Согласно прогнозам, ливни прекратятся только к концу недели. Местных жителей призывают не выходить из дома без необходимости.

Жертвой стихии уже стал 14-летний подросток, он получил удар током, наступив в лужу после сильного ливня. Еще один мужчина в районе Сарыер поскользнулся и ударился головой о тротуарный камень.