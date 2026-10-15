Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 15:14

Происшествия

Турецкая актриса Оздемир застряла в съемочной студии из-за наводнения в Стамбуле

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Актриса Демет Оздемир, известная по сериалу "Ранняя пташка", оказалась заблокирована в съемочной студии в Стамбуле из-за сильного ливня. Об этом артистка рассказала в своем блоге.

По данным турецкого издания Milliyet Magazin, инцидент произошел на студии Phoenix в районе Аязага. В общей сложности там находились более 200 человек. Из-за сильных осадков вода поднялась до двух метров, в здании отключили электричество.

Вода залила первый этаж студии, где актриса работала вместе с коллегами. Съемочная группа укрылась на верхнем этаже и ждет помощи экстренных служб. Оздемир поблагодарила всех, кто ей звонил и писал, и отметила, что поддерживает связь со службами спасения.

"Надеемся, что, не теряя больше времени, мы сможем спасти меня, команду, с которой я работаю, и всех, кто оказался здесь заблокирован", – написала актриса.

Дожди и ветер накрыли Стамбул ночью 14 октября, в результате чего произошли подтопления. Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз. При этом обращений за помощью от российских туристов не зафиксировано.

Согласно прогнозам, ливни прекратятся только к концу недели. Местных жителей призывают не выходить из дома без необходимости.

Жертвой стихии уже стал 14-летний подросток, он получил удар током, наступив в лужу после сильного ливня. Еще один мужчина в районе Сарыер поскользнулся и ударился головой о тротуарный камень.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика