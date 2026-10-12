В АТОР указали, что заблокированные в Непале туристы из РФ не были клиентами туроператоров

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Российские туристы, оказавшиеся заблокированными в Непале из-за разлива реки, не являются клиентами туроператоров. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в ассоциации, сведений о клиентах федеральных туроператоров, входящих в объединение, которые находились бы в зоне бедствия, нет. В АТОР добавили, что треккинги вокруг горы Манаслу активно предлагают на российском рынке множество клубов, авторских команд и других компаний, не имеющих статуса туроператора.

Представители туроператора ITM group в беседе с ТАСС добавили, что организованные заезды по маршрутам в Непале обычно приходятся на вторую половину октября – ноябрь, когда погода становится стабильно сухой.

Ранее в российском посольстве в Непале указывали, что группа из девяти российских туристов оказалась заблокирована в деревне Джагат в непальском округе Горкха после разлива реки Будхи-Гандаки. Путешественники отправились в треккинг вокруг горы Манаслу, но из-за паводка не могут продолжить маршрут.

Наводнение произошло 11 октября и разрушило горные дороги и тропы, по которым туристы могли бы покинуть деревню. По данным российской дипмиссии, прямой угрозы жизни и здоровью россиян нет, однако условия для ночлега остаются плохими.

