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15 октября, 15:08

Происшествия

Число погибших из-за непогоды в Стамбуле возросло до двух

Фото: 123RF.com/bllkcbs

Непогода в турецком Стамбуле унесла жизни двух человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор провинции Давут Гюль, передает РИА Новости.

Одной из жертв стал подросток из района Фатих, он погиб от удара током, наступив в лужу. Второй погибший – мужчина, который в районе Сарыер поскользнулся и ударился головой о тротуарный камень.

По словам Гюля, обрушившиеся на город осадки стали рекордными за всю современную историю Стамбула: в среднем выпало 200 миллиметров. Губернатор уточнил, что на квадратный метр пришлось 261 миллиметр осадков.

Спасены 2 722 человека. При этом в городе зафиксировано почти 1,3 тысячи случаев подтоплений. В связи с непогодой власти продлили отмену занятий на 16 октября.

Дожди и ветер накрыли Стамбул ночью 14 октября. Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз. Гюль призвал жителей не выходить из дома без необходимости.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), на фоне сильных дождей и подтоплений в отдельных районах Стамбула обращений за помощью от российских туристов не зафиксировано. Обстановка в гостиницах остается спокойной. Затопило районы, находящиеся далеко от главных туристических зон.

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