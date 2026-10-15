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15 октября, 11:25

Туризм

В РСТ заявили об отсутствии обращений от туристов из-за ливней в Стамбуле

Фото: Getty Images/Anadolu/Serhat Cagdas

Обращений за помощью от российских туристов на фоне сильных дождей и подтоплений в отдельных районах турецкого Стамбула не зафиксировано. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Один из туроператоров подтвердил, что в гостиницах обстановка остается спокойной. Затопило районы, которые находятся далеко от главных туристических зон.

В РСТ предупредили, что из-за непогоды возможны задержки авиарейсов и изменения в расписании. Туристам советуют уточнять статус вылета у авиакомпаний и на онлайн-табло аэропортов, а также заранее проверять дорожную обстановку и закладывать дополнительное время на дорогу.

Кроме того, ливни и ситуация на дорогах могут привести к переносу или отмене экскурсий и трансферов. Туристам не рекомендуют пытаться проехать через затопленные участки. Следует следить за сообщениями местных властей и поддерживать связь с туроператорами или принимающими компаниями.

Дожди и ветер накрыли Стамбул ночью 14 октября. В городе фиксировалось около 1,3 тысячи случаев подтоплений. Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз.

Согласно прогнозам, ливни могут прекратиться только к концу недели. Губернатор провинции Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без необходимости. Жертвой стихии уже стал 14-летний подросток, он получил удар током, наступив в лужу после сильного ливня.

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