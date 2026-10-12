ANTARA: морские волны размывают один из самых известных пляжей острова Бали Куту

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Морские волны размывают один из самых известных пляжей индонезийского острова Бали – Куту. Береговая линия там отступает примерно на 1,9 метра в год, сообщает агентство ANTARA со ссылкой на данные властей провинции.

Таким образом, песчаная полоса, которой пользуются туристы, становится уже. Волны повреждают пешеходные дорожки, ограждения и участки работы торговцев. Кроме того, экстремальная погода усугубляет эрозию.

11 октября пляж посетила бывший президент Индонезии, председатель руководящего совета Национального агентства исследований и инноваций Мегавати Сукарнопутри. Она заявила, что угрозы глобального потепления и таяния полярных льдов все сильнее ощущаются такими островными государствами, как Индонезия. Сукарнопутри призвала ученых, ведомства и местные власти выработать совместные решения для защиты побережья.

По словам представителя министерства общественных работ Трионо Джуноасмоно, эрозия затронула около 30% береговой линии Бали, общая протяженность которой превышает 1,3 тысячи километров.

В настоящее время власти уделяют приоритетное внимание строительству волноломов в южной части пляжа Кута. Эти сооружения должны ослабить воздействие волн и помочь сохранить побережье и туристическую инфраструктуру.

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