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Стали известны все четвертьфинальные пары "пути Российской премьер-лиги" Фонбет – Кубка России по футболу. В частности, московское "Динамо" сыграет с петербургским "Зенитом".

Петербуржцы вышли на эту стадию с первого места в группе C, москвичи стали вторыми в квартете B. В других парах встретятся столичные "Спартак" и ЦСКА, "Краснодар" и самарские "Крылья Советов", "Ростов" и "Оренбург". Победителей определят по сумме двух матчей. Первые игры назначены на 1–3 марта, ответные – на 15–17 марта.

В плей-офф "пути регионов" "Факел" сыграет с "Нижним Новгородом", "СКА-Хабаровск" – с тольяттинским "Акроном", ульяновская "Волга" – с казанским "Рубином", "Волна" из Нижегородской области – с калининградской "Балтикой". Эти встречи пройдут 16–18 марта.

Ранее сообщалось, что три футбольные команды московских школьников примут участие в Международном юношеском кубке ОАЭ, который пройдет в декабре в Дубае. На турнире ученики начальных классов встретятся с 190 сверстниками из футбольных школ "Реала", "Барселоны", "Милана", "Аякса" и академии "Дубай Юнайтед". Российскую столицу представят школьные спортивные клубы "Лидер-1420" и "Академические львы", а также сборная из лучших игроков суперфинала турнира "Родные игры".