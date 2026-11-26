Фото: кадр из сериала "Убойная сила"; режиссеры – Евгений Аксенов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин; производство – Момент, Ленф

Прощание с актером Бангисом Счастливым, известным по роли Никиты Сидорова в сериале "Улицы разбитых фонарей", состоится в субботу, 28 ноября, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в окружении артиста.

Начало церемонии запланировано на 12:00 по московскому времени в Центральном зале по адресу Партизанская улица, дом 8А, строение 3.

В семье Счастливого рассказали РИА Новости, что артист скончался от онкологического заболевания. После прощания актера кремируют.

Об уходе Счастливого из жизни в возрасте 62 лет стало известно 26 ноября. Известность актеру принесли работы в проектах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" (1997) с Николаем Караченцовым, "Улицы разбитых фонарей" (1999), "Убойная сила" (2000) и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" (2001).