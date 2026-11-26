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В России необходимо выстроить эффективную защиту государства, критической инфраструктуры, граждан и бизнеса от угроз кибератак с использованием искусственного интеллекта. Об этом Владимир Путин заявил на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Он призвал не вводить избыточные запреты и не пытаться блокировать технологии, а поддерживать развитие ИИ в интересах страны.

Президент также подчеркнул важность вопросов кибербезопасности. По его словам, нужно создать необходимую систему управления технологическим развитием и настраивать правовое регулирование с учетом планов широкого внедрения ИИ, решения взаимодействия людей и интеллектуальных систем.

Ранее кабмин подготовил проект национального плана внедрения ИИ. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, предусмотренные мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов, должны повысить качество товаров и услуг, сократить временные затраты и снизить финансовые и административные издержки.