Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект о лишении иностранных граждан вида на жительство (ВНЖ) за пять и более административных правонарушений в течение года поступил в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как указано в пояснительной записке, инициатива дает возможность аннулировать ВНЖ или разрешение на временное проживание, если иностранный гражданин неоднократно в течение одного года привлекался к административной ответственности.

При принятии такого решения будут учитываться характер правонарушений, обстоятельства их совершения, а также семейное положение и срок проживания иностранца в России. Ожидается, что принятие закона снизит число правонарушений, в том числе в сфере правил дорожного движения.

Сейчас иностранец может лишиться ВНЖ или разрешения на временное проживание, если два и более раза за год привлекался к ответственности за посягательство на общественный порядок и общественную безопасность, нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ либо порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории страны. Основанием для этого остается и правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Ранее стало известно, что более чем у 5 тысяч бывших иностранных граждан за последние 3 года прекращено гражданство России. Основной причиной таких решений становились преступления. Иностранцами за 9 месяцев совершено более 20 тысяч преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее. При этом их доля в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%.

