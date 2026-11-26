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Международная федерация футбола (FIFA) стала жертвой кибератаки: злоумышленники получили несанкционированный доступ к ее информации, объем похищенного превысил 12 гигабайт. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники.

Атака шла под видом сотрудников FIFA. Предположительно, за взломом стоит группировка Handsome Boy Hacking Club (HBHC), которая ранее опубликовала в соцсети X скриншот документов, относящихся к организации.

Среди украденного – удостоверения личности и иммиграционные документы, сведения о руководстве организации, финансовые отчеты, юридическая документация, а также внутренние административные записи и скриншоты.

Представитель FIFA заявил, что организация тесно взаимодействует с компетентными органами, в том числе с правоохранительными структурами.

Затронутый массив составляет менее 0,1% от общего объема информации организации. Документов по проекту FIFA Forward Enterprise (FFE), который предполагает продажу доли в компании по управлению коммерческими правами на чемпионаты мира, среди похищенного нет.

Ранее хакеры взломали систему анализа данных Центрального разведывательного управления и аппарата директора Национальной разведки США. По данным СМИ, хакеры получили доступ к платформе по обработке и анализу информации из открытых источников. При этом подчеркивалось, что секретные данные похищены не были.