Фото: телеграм-канал SHOT

Годовалая кошка Умка, которая летом пропала в частном секторе Чебоксар, вернулась к семье спустя пять месяцев, сообщил SHOT.

Все это время семья не прекращала поиски кошки: хозяева расклеивали объявления и спрашивали о ней соседей, но найти питомицу не удавалось. Недавно владелец животного заехал на автозаправку неподалеку от родного села и неожиданно увидел знакомую белую мордочку.

Испуганная кошка пряталась за забором, однако мужчина позвал ее по имени. Услышав знакомый голос, она сразу выбежала навстречу хозяину. Сейчас Умка приходит в себя после долгого пребывания на улице. В родном доме она быстро освоилась, помнит прежние команды, хорошо ест и подолгу отдыхает в своем домике.

Ранее сотрудники пункта взимания платы госкомпании "Автодор" спасли рыжего кота, который бегал по проезжей части на 228-м километре трассы М-4 "Дон". Чтобы уберечь животное от машин, работники забрали его с дороги, отнесли в здание и покормили.

Кот оказался ручным и ласковым, поэтому его временно оставили на пункте в ожидании хозяев. За несколько дней он успел стать всеобщим любимцем и получил кличку Васька. Вскоре туда приехал мужчина, разыскивавший пропавшего питомца. Выяснилось, что кот выпрыгнул из автомобиля, пока владелец ненадолго отлучился.

