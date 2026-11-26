26 ноября, 16:23Культура
В Москве простились с главредом журнала "Знамя" Чуприниным
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Москве в Малом зале Центрального дома литераторов простились с главным редактором журнала "Знамя", литературным критиком и историком литературы Сергеем Чуприниным.
На прощании были родные и близкие, друзья и коллеги Чупринина. Среди них – директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей Борис Куприянов, советский и российский писатель Денис Драгунский, писатель Леонид Юзефович.
Позже в храме святой Мученицы Татианы прошло отпевание.
Чупринин скончался 23 ноября в возрасте 78 лет.
В журнале "Знамя" Чупринин начал работать в конце 1993 года. В 1999-м ему присвоили ученое звание профессора, а в 2000-е он стал автором-составителем ряда энциклопедических справочников по русской литературе, которые получили как положительные, так и критические отклики. Позднее историк обратился к литературно-мемуарной прозе.