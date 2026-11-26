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В Москве в Малом зале Центрального дома литераторов простились с главным редактором журнала "Знамя", литературным критиком и историком литературы Сергеем Чуприниным.

На прощании были родные и близкие, друзья и коллеги Чупринина. Среди них – директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей Борис Куприянов, советский и российский писатель Денис Драгунский, писатель Леонид Юзефович.

Позже в храме святой Мученицы Татианы прошло отпевание.

Чупринин скончался 23 ноября в возрасте 78 лет.

В журнале "Знамя" Чупринин начал работать в конце 1993 года. В 1999-м ему присвоили ученое звание профессора, а в 2000-е он стал автором-составителем ряда энциклопедических справочников по русской литературе, которые получили как положительные, так и критические отклики. Позднее историк обратился к литературно-мемуарной прозе.