Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подтвержденных данных о циркуляции новых неизвестных вирусов на территории России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, ведомство получило от министерства здравоохранения Казахстана опровержение слухов о появлении и распространении якобы нового вируса.

При этом в Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако этот показатель соответствует сезонным уровням. Для профилактики заражения рекомендуется не находиться в местах скопления людей, открывать окна в помещениях, использовать мыло для рук и антисептик.

Поводом для обращения Роспотребнадзора в Минздрав Казахстана стали распространившиеся в Сети новости о "валящем с ног вирусе". В Алматы с 1 ноября зафиксировали порядка 14 тысяч обращений за медицинской помощью из-за респираторных симптомов. Госпитализация потребовалась примерно 2,8 тысячи детей. При этом подчеркивалось, что ситуация с ОРВИ и гриппом в республике остается стабильной и соответствует сезонному росту заболеваемости.