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Лисица забрела в здание аэропорта Таллина и долго каталась на ленте выдачи багажа, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

Первыми животное заметили пассажиры, которые опубликовали фотографию лисы в социальных сетях. Прибывшие спасатели вскоре прогнали лисицу. Как отмечается, это первый подобный случай в главном аэропорту Эстонии.

По словам зоолога Музея природы Тартуского университета Андрея Милютина, лисы, рыси и даже медведи все чаще появляются в Таллине в том числе из-за вырубки лесов и вытеснения животных из естественной среды обитания.

Это уже не первый случай появления диких животных в городах Прибалтики за эту осень, указали журналисты. 29 сентября в латвийском городке Айзпуте полиция выехала по ночному вызову, чтобы разнять драку ежа с барсуком. Животные устроили потасовку на лестничной площадке многоквартирного дома.

Ранее очевидцы сообщали о встречах с лисами в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Самарской областях, а также других регионах страны. По данным специалистов, массовые встречи с дикими животными в ряде российских регионов могут быть вызваны осенним расселением молодняка, сезоном размножения, погодой, сокращением естественных кормов, строительными работами и нарушением привычных укрытий.

