Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актриса Лиза Моряк заблокировала модель Викторию Лопыреву после скандальной шутки о своем супруге Сарике Андреасяне. Об этом сама модель сообщила в комментариях в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Конфликт начался из-за шуточного ролика Моряк, который набрал около 5 миллионов просмотров. Актриса спародировала видео с мероприятия, где Андреасян сидел за одним столом с Лопыревой. Модель поправляла волосы, улыбалась и аплодировала, а режиссер смотрел прямо перед собой и не поворачивался в ее сторону.

На видео Моряк повторила жесты Виктории, а затем пошутила, что муж не может смотреть по сторонам из-за приворота. Часть пользователей восприняла ролик как проявление ревности и обвинила актрису в низкой самооценке. Сама артистка пояснила, что не хотела никого обидеть.

Позже Лопырева также опубликовала видеоролик, в котором повторила жесты из пародии Моряк, в том числе несколько раз поправила волосы. В комментариях под видео пользователи поддержали модель. Лопырева же поставила "лайк" на комментарий пользователя, написавшего, что Андреасян "снимает одних бездарностей".

К конфликту также присоединилась бывшая жена режиссера Алена. Она заявила, что Моряк стала причиной ее развода с Андреасяном. По словам женщины, ее даже просили не приходить на премьеры фильмов, в которых снимался ее ребенок, чтобы избежать встречи с новой избранницей режиссера.

"Я много лет наблюдала и молчала. Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и еще лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Все во благо, ребятки", – рассказала Алена.

Андреасян и Моряк состоят в браке с 2022 года. Вместе они воспитывают троих детей, двух девочек Элизабет и Шарлиз, а также недавно родившегося мальчика. Пара решила назвать сына Эдмон, поскольку хотела избежать резких звуков в имени.