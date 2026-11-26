Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цвета России на 2027 год определят 30 ноября на заседании коллегии Совета при Национальном центре "Россия" по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, решение примут голосованием. Свои предложения представят эксперты, дизайнеры, архитекторы, представители профильных вузов и профессиональных объединений.

При определении цвета учтут культурно-историческое наследие, природное, художественное многообразие РФ. При этом Ямпольская добавила, что выбор цвета или цветов России является лишь частью работы по созданию национальной российской цветовой палитры.

Ранее Ямпольская заявляла, что стране не стоит постоянно принимать цвет года, выбранный за рубежом. По мнению советника президента, у России богатое наследие и много талантливых дизайнеров и художников, поэтому объявлять свой главный цвет было бы правильно.

Депутат ГД Виталий Милонов, комментируя эту инициативу, предложил выбрать цветом года в РФ рыжий.

