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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на школьницу в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере MAX.

Инцидент произошел накануне в Ижевске. На Клубной улице города мужчина схватил девочку и попытался затащить ее в подъезд. Однако школьница стала кричать и звать на помощь, а затем смогла вырваться и убежать.

Позднее полиция задержала злоумышленника и доставила его в отдел. Им оказался 31-летний приезжий из Татарстана, который арендовал в этом районе квартиру вместе с сожительницей.

СК организовал проверку, а Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Рустаму Тугушеву представить доклад о происшествии.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который напал на маленькую девочку в лифте жилого дома. Злоумышленник схватил ребенка и силой вывел его на лестничную площадку девятого этажа. Правоохранителей вызвала соседка. Девочке понадобилась помощь медиков.