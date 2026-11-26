Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут подготовить питомцев к зимнему сезону с помощью онлайн-сервисов на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук, владельцы животных могут записаться в ветклинику, вызвать специалиста на дом или получить консультацию онлайн.

Для вызова специалиста используется сервис "Запись на прием к ветеринарному врачу". В заявке нужно выбрать формат приема – на дому, а также указать адрес, услугу и подходящее время визита. Дома специалисты проводят вакцинацию, отбор проб, чипирование, введение лекарственных препаратов, груминг, несложную хирургическую помощь, а также оформляют ветеринарные сопроводительные документы. Формат помогает снизить стресс животного, который возникает при посещении клиники, особенно зимой.

По словам Шинкарук, горожане вызывают ветврачей на дом в среднем порядка 3,5 тысячи раз в год. Благодаря онлайн-сервисам все питомцы получают внимание специалистов.

В том же сервисе доступна запись в государственные ветклиники Москвы. Получить можно всего 57 услуг, в том числе:

первичный прием терапевта и узкопрофильных специалистов;

хирургические и стоматологические услуги;

вакцинация;

чипирование;

лабораторные исследования;

оформление ветеринарных сопроводительных документов.

Рептилий, грызунов и птиц записывают к герпетологу, ратологу и орнитологу. Всего в Москве открыты 24 государственные ветклиники.

Также в личный кабинет на mos.ru можно внести данные о питомце. При записи в клинику нужная информация после этого отображается автоматически – это упрощает оформление.

Получить рекомендации не выходя из дома позволяет телеветеринария. Врач помогает скорректировать схему лечения после обследования и отвечает на вопросы по дальнейшему уходу. Длительность консультации составляет около 20 минут. При записи можно вписать причину обращения и прикрепить фотографию животного или результаты анализов – это позволит специалисту подготовиться к общению. Для этого нужно нажать на кнопку "Онлайн-консультация".

Итоги онлайн-приема сохраняются в городской ветеринарной системе. Посмотреть их можно в электронной амбулаторной карте питомца, если владелец внес информацию о нем в личный кабинет.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как выбрать одежду для питомца на зиму. Маленьким собакам особенно важна теплая одежда, так как они быстро охлаждаются, отметил специалист. Владельцы крупных животных могут выбрать влагоотталкивающие варианты, например плащи. Он пояснил, что даже у больших собак шерсть быстро намокает, что может привести к простуде.