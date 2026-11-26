Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд изменил приговор бывшим адвокатам блогера Александры Митрошиной Алисе Волховой и Ольге Гольцевой. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил адвокат Андрей Гривцов.

"Наши жалобы удовлетворены. <...> К обеим осужденным применена отсрочка исполнения наказания, пока их дети не достигнут возраста 14 лет", – сказал он.

По словам адвоката, Волхову и Гольцеву освободили в зале суда. Когда детям исполнится 14 лет, к осужденным могут применить более мягкое наказание или снять судимость, добавил Гривцов.

В августе экс-адвокаты блогера получили по четыре года лишения свободы по делу о мошенничестве. Суд признал их виновными в хищении у своей клиентки 41 миллиона рублей. При этом Волхова также получила трехлетний запрет на ведение адвокатской деятельности.

Саму Митрошину задержали в 2025 году по делу о легализации свыше 127 миллионов рублей. Часть средств она провела через упрощенную систему налогообложения и вложила в недвижимость. Суд приговорил Митрошину к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 900 тысяч рублей и конфискации 115 миллионов.